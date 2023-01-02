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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.23 09:00

На Красно-Лиманском направлении потери ВСУ за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожены более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 1 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «31 декабря 2022 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожены более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, уничтожено шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населённых пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражено 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

В районе населённого пункта Камышевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.

В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50.

В районе населённого пункта Мирное Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Иванополье и Звановка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожено две самоходные гаубицы «Krab» польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Также, в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожено две украинские гаубицы Д-20.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов: Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зеленый Гай, Славное Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Цаповка Белгородской области, Очеретоватое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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