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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.22 09:00

На Красно-Лиманском направлении потери ВСУ за сутки составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.

Министерство обороны Российской Федерации 2 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населённого пункта Котляровка Харьковской области. За сутки уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение трём ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населённого пункта Угледар в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления противника в районах населённых пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Диброва, Водяное, Пречистовка, Константиновка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.

Кроме того, поражено 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184-х районах, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесён удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населённого пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области.

В районах населённых пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией в районе населённого пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики сбит украинский самолёт Су-25.

Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка Луганской Народной Республики и Егоровка Донецкой Народной Республики.

Также перехвачено в воздухе 13 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Новоандреевка и Егоровка Донецкой Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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