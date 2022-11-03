На Красно-Лиманском направлении российские войска сорвали попытки ВСУ атаковать и ликвидировали около 250 украинских военнослужащих

На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

Министерство обороны Российской Федерации 2 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наёмниками, предпринял попытку атаковать в направлении населённых пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 150-ти украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населённых пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. В результате поражения ликвидированы около 250 украинских военнослужащих. Уничтожено два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населённого пункта Кировск Донецкой Народной Республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области.

Также уничтожен склад боеприпасов в районе населённого пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населённого пункта Смела Черкасской области.

Истребительной авиацией в районе населённого пункта Пасека Харьковской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Снигиревка Николаевской области, Ищенка, Веровка, Обрывка Херсонской области, Оборотновка и Викторовка Луганской Народной Республики, Орлянка, Владимировка, Граково Харьковской области и Польное Донецкой Народной Республики.

В воздухе за сутки сбито 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов «HIMARS» в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Макеевка Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

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Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции.

Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населённых пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области.

Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме».

Фото и видео: https://vk.com/mil