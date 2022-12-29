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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.22 09:00

На Красно-Лиманском направлении уничтожены более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра и четыре пикапа

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

Министерство обороны Российской Федерации 28 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожены более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожены более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра и четыре пикапа.

На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка Донецкой Народной Республики, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах. В районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожено две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. В районе города Северск уничтожено три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». В районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожено три украинские гаубицы «Мста-Б». В районах населённых пунктов Георгиевка и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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