На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 17 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «на Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе нкта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии в районах населённых пунктов Григоровка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и западнее населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Также, севернее населённых пунктов Левадное и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожено две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98-ми районах.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица «Краб» польского производства в районе населённого пункта Песчанное Харьковской области; самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США и боевая машина РСЗО «Град» в районе населённого пункта Лозовая Харьковской области; гаубица Д-20 в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики; две гаубицы «Гиацинт-Б» в районе населённых пунктов Марьинка и Орловка Донецкой Народной Республики; две самоходные гаубицы «Акация» в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики и Преображенка Запорожской области; а также пять гаубиц Д-30 в районах населённых пунктов Змиевка, Новокаиры Херсонской области, Софиевка Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области.

Кроме того, уничтожено четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населённых пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики,

и одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населённого пункта Сеньково Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Никольское и Петровское Донецкой Народной Республики. Перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново Луганской Народной Республики, города Донецк и Харцызск Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Раденск Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета «HARM» производства США. В районе города Бердянск Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У».

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