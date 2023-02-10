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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.23 09:00

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии ВС РФ за сутки уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град»

На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 9 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Райгородок, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки на данном направлении уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе населённого пункта Подлиман Харьковской области.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районах населённых пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка Донецкой Народной Республики уничтожено четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «МСТА-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: гаубица «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномета ВСУ.

Также в районах населённых пунктов Николаевка и Чернобаевка Херсонской области поражено четыре склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Херсон сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, в районах населённых пунктов Таволжанка, Лозовая Харьковской области, Кириловка Донецкой Народной Республики, Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка, Наугольная Луганской Народной Республики, Водяное Запорожской области и Князе-Григоровка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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