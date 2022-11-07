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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 09:00

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожены до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня «Град»

В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожены до ста боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около сорока наёмников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.

Министерство обороны Российской Федерации 6 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. По ним наносится огневое поражение.

Кроме того, противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населённого пункта Котляровка Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся подразделениям ВСУ, атака была сорвана. За сутки на данном направлении уничтожены до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов.

На Красно-Лиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населённых пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожены до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей.

Кроме того, в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожены до ста боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около сорока наёмников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении огнём российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населённых пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожено две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населённого пункта Новопетровка Херсонской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.

В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня «HIMARS», 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.

Истребительной авиацией ВКС России над островом Джарылгач Херсонской области сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 16 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Плодовое, Вишневое, Львово, Першотравневое, Ищенка, Брускинское, Новая Каховка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области, Никольское, Волноваха, Любовка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Перехвачено в воздухе восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Антоновка Херсонской области и города Донецк, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Антоновки Херсонской области, а также одна американская противорадиолокационная ракета «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У».

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Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов.

Обстрел вёлся из подконтрольных ВСУ районов населённых пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области. В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ.

Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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