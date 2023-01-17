На Красно-Лиманском направлении ВС РФ уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап

Министерство обороны Российской Федерации 16 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожены более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населённого пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населённого пункта Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражён склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населённого пункта Малокатериновка Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101-м районе.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожено:

▪ украинская боевая машина РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики;

▪ гаубица Д-30 в районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики;

▪ гаубица 2А65 «Мста-Б» и самоходная гаубица 2С3 «Акация» в районах населённых пунктов Зализничное и Орехово Запорожской области;

▪ самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе населённого пункта Инженерное Херсонской области.

Кроме того, уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в районе населённого пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики и AN/ТPQ-50 в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новоселовское и Софиевка Луганской Народной Республики.

Также перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населённых пунктов Суровцевка Луганской Народной Республики, Федоровка Донецкой Народной Республики и Васильевка Запорожской области».

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