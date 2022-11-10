Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 9 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении противник силами четырёх мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наёмниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населённых пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнём артиллерийских подразделений, тяжёлых огнемётных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.

Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населённых пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожены свыше 80-ти украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трёх ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили.

Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах населённых пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.

В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня «HIMARS», «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Заселье Николаевской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское Херсонской области и Добролюбовка Харьковской области.

Кроме того, перехвачено 25 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченское и Стаханов Луганской Народной Республики, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Корсунка, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области».

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