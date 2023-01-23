На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин

На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20...

Министерство обороны Российской Федерации 22 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской Народной Республики.

Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, автомобиль и пикап.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянского лесничества и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап. В районах населённых пунктов Вишневое Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также гаубица Д-30 в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в районе населённого пункта Садовое Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Лежино Запорожской области, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Змиевка, Владимировка, Краснореченское, Ягодное Луганской Народной Республики, Урожайное, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Приютное Запорожской области и Очаковское Херсонской области. В районах населённых пунктов Работино и Молочанск Запорожской области сбито два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Степногорск Запорожской области перехвачена американская противорадиолокационная ракета «HARM».

Фото и видео: https://vk.com/mil