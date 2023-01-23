Мурманские медики освоили новую методику для совместной работы и провели уникальную операциюСтудентов Мурманской области приглашают на фестиваль «Спортивная студенческая ночь»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.01.23 09:00

На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин

На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20...

Министерство обороны Российской Федерации 22 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской Народной Республики.

Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, автомобиль и пикап.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянского лесничества и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап. В районах населённых пунктов Вишневое Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также гаубица Д-30 в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в районе населённого пункта Садовое Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Лежино Запорожской области, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Змиевка, Владимировка, Краснореченское, Ягодное Луганской Народной Республики, Урожайное, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Приютное Запорожской области и Очаковское Херсонской области. В районах населённых пунктов Работино и Молочанск Запорожской области сбито два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Степногорск Запорожской области перехвачена американская противорадиолокационная ракета «HARM».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Первое полугодие - время подготовки к экзаменам: в Мурманской области количество вакансий для репетиторов и преподавателей увеличилось в 3 раза-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар дешевеет относительно евро и фунта стерлингов-PRO Энергетику (18+)Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата №3 на Княжегубской ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января снизилась госпошлина за регистрацию соглашений об изменении договоров аренды
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика