На Донецком направлении в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 12 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии нанесено поражение подразделениям 57-й механизированной бригады противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово Донецкой Народной Республики, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 185 военнослужащих и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоселовка Запорожской области. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады теробороны в районе населённого пункта Камышаны Херсонской области потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также тактическая ракета «Точка-У». Кроме того, уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоселовское Луганской Народной Республики, Алешки Херсонской области, Токмак и Пологи Запорожской области».

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