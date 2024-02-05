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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.24 09:00

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» ВС РФ улучшено положение по переднему краю

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы ДНР. Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30. В районе населённого пункта Покровск уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 4 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю. Ударами авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Красное и Ленинское Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30. В районе населённого пункта Покровск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и орудие Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».

На Херсонском направлении активными действиями подразделений российских войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населённых пунктов Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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