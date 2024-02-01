На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» ВС России заняты более выгодные рубежи и позиции

На Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 31 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями, ударами авиации и огнём артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30, 32, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Орехов, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: зенитный ракетный комплекс «IRIS-T» производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан», а также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Кроме того, уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населённых пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Харцызск Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области».

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