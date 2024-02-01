2 марта в парке «Патриот» близ Кильдинстроя вновь состоится «Гонка Героев»«SuperJob»: стало известно, кто в Мурманске может зарабатывать до 150 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.02.24 09:00

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» ВС России заняты более выгодные рубежи и позиции

На Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 31 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями, ударами авиации и огнём артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30, 32, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Орехов, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: зенитный ракетный комплекс «IRIS-T» производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан», а также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Кроме того, уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населённых пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Харцызск Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Идея самозапрета на выдачу кредитов становится все более популярной, его готовы установить 45% россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро укрепляется почти на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика