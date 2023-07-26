На Краснолиманском направлении в ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады ВС России освобождён н.п. Сергеевка

Потери противника на Донецком направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Григоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Также, в районах населённых пунктов Григоровка и Спорное Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Невское, Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобождён населенный пункт Сергеевка. Общее продвижение наших войск составило до четырёх километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника.

В районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ.

В районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Также, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Потери противника составили до 190 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» за сутки успешно отражены четыре атаки противника в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 108-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Мирное, Орехов, Малая Токмачка и Пятихатки Запорожской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

В районах населённых пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 140 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «FH-70» производства Великобритании, два орудия Д-20, а также гаубица «Гиацинт-С».

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 113-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Вязовок Черкасской области поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников.

В районе населённого пункта Чуднов Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран.

Также, поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское и Торское Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Лисичанск, Попасная Луганской Народной Республики, Петровское, Лозовое Донецкой Народной Республики, Энергодар, Зеленый Гай, Балочки и Сладкая Балка Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil