На крупных промышленных предприятиях Мурманской области вырос объём производства продукции

В условиях пандемии коронавируса на крупных предприятиях Мурманской области зафиксирован рост промышленного производства. Несмотря на общее прогнозируемое падение экономики России на 4-5%, ряд компаний региона улучшили полугодовые показатели. Об этом сегодня, открывая оперативное совещание, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Крупнейшие предприятия области показывают рост объемов производства. В частности, у компании «ФосАгро» выпуск удобрений вырос почти на 7%, показатели продажи продукции – на 10%. Положительную динамику также показывает Кольская ГМК, увеличивает производственные мощности «НОВАТЭК» и подрядные организации. Это дает нам основания рассчитывать на дополнительные налоговые поступления в бюджет», – отметил губернатор.

Нарастить темпы производства удалось в том числе благодаря своевременно принятым ограничительным мерам, четкой организации работы и соблюдению санитарных правил. Так, среди сотрудников предприятий «ФосАгро» отмечается практически нулевая заболеваемость коронавирусом, также низкий уровень зафиксирован в городах присутствия компании – Кировске и Апатитах. При этом численность персонала предприятий остается стабильной и даже растет. В Кировском филиале АО «Апатит» в связи с ростом объемов производства апатитового концентрата количество работников увеличилось на 163 человека.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, пандемия короновируса не повлияла на выполнение производственной программы Кольской ГМК. Для управления возможными рисками, связанными с COVID-19, в оперативном порядке сотрудникам компании был организован доступ к удаленной работе. Несмотря на действующие ограничения, достигнуты успехи в освоении новой технологии электроэкстракции, в производство внедряются современные цифровые решения, оптимизирован процесс получения концентрата на обогатительной фабрике, что позволило повысить технологические показатели переработки сырья.