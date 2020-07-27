Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитетах Мурманской области на III квартал 2020 годаПочти каждый четвертый россиянин недоволен своей жизнью полностью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.07.20 14:16

На крупных промышленных предприятиях Мурманской области вырос объём производства продукции

На крупных промышленных предприятиях Мурманской области вырос объём производства продукции

В условиях пандемии коронавируса на крупных предприятиях Мурманской области зафиксирован рост промышленного производства. Несмотря на общее прогнозируемое падение экономики России на 4-5%, ряд компаний региона улучшили полугодовые показатели. Об этом сегодня, открывая оперативное совещание, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Крупнейшие предприятия области показывают рост объемов производства. В частности, у компании «ФосАгро» выпуск удобрений вырос почти на 7%, показатели продажи продукции – на 10%. Положительную динамику также показывает Кольская ГМК, увеличивает производственные мощности «НОВАТЭК» и подрядные организации. Это дает нам основания рассчитывать на дополнительные налоговые поступления в бюджет», – отметил губернатор.

Нарастить темпы производства удалось в том числе благодаря своевременно принятым ограничительным мерам, четкой организации работы и соблюдению санитарных правил. Так, среди сотрудников предприятий «ФосАгро» отмечается практически нулевая заболеваемость коронавирусом, также низкий уровень зафиксирован в городах присутствия компании – Кировске и Апатитах. При этом численность персонала предприятий остается стабильной и даже растет. В Кировском филиале АО «Апатит» в связи с ростом объемов производства апатитового концентрата количество работников увеличилось на 163 человека.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, пандемия короновируса не повлияла на выполнение производственной программы Кольской ГМК. Для управления возможными рисками, связанными с COVID-19, в оперативном порядке сотрудникам компании был организован доступ к удаленной работе. Несмотря на действующие ограничения, достигнуты успехи в освоении новой технологии электроэкстракции, в производство внедряются современные цифровые решения, оптимизирован процесс получения концентрата на обогатительной фабрике, что позволило повысить технологические показатели переработки сырья.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
26.07.20 12:48
Опять не поздравили ветеранов бывшего завода связи ВМФ...
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом в преддверии Дня ВМФ поздравил ветеранов
Д.О. Вернер
25.07.20 17:24
Сегодняшняя Россия чтит память Ветеранов прежней страны... В 91 все забыть, а сейчас помнить... Это как?
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом в преддверии Дня ВМФ поздравил ветеранов
Д.О. Вернер
24.07.20 11:04
Мурман снова станет Советским?
Комментарий к новости:В ближайшие три года в Мурманской области прогнозируется рост продолжительности жизни, рождаемости, снижение смертности и замедление оттока населения из региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00«Голубая стрела». Художественный фильм (6+)19:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Морковь, яблоки и картофель - лидеры по росту цен в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 67 копеек, доллар теряет копейку-PRO Энергетику (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии выбивает долги с потребителей, нарушая законодательство-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 и 27 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 622 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика