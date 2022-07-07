Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Угледаре Донецкой Народной Республики в городской стоматологической клинике (ул. Молодёжная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Кропивницком Кировоградской области на территории центральной районной больницы (ул. Паршутина) размещён штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики в больнице №2 (ул. Обороны) размещены раненые боевики украинских националистических формирований, при этом, всех гражданских больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения;

в Константиновке Донецкой Народной Республики на территории больницы №2 (ул. Инженерная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещено тяжёлое вооружение, а в помещениях удерживаются жители близлежащих домов.

Кроме того, на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику.

Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности».

Фото: https://vk.com/mil