Танкисты Северного флота совершенствуют свою боевую выучку с учётом опыта специальной военной операцииПравительство Мурманской области напоминает: ряд категорий северян может получить льготы на оплату коммунальных услуг
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.07.22 09:00

На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Угледаре Донецкой Народной Республики в городской стоматологической клинике (ул. Молодёжная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Кропивницком Кировоградской области на территории центральной районной больницы (ул. Паршутина) размещён штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики в больнице №2 (ул. Обороны) размещены раненые боевики украинских националистических формирований, при этом, всех гражданских больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения;

в Константиновке Донецкой Народной Республики на территории больницы №2 (ул. Инженерная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещено тяжёлое вооружение, а в помещениях удерживаются жители близлежащих домов.

Кроме того, на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику.

Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Простой карандаш». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Лето на дворе - цены на свежую белокочанную капусту, репчатый лук и морковь пошли вниз-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, доллар дешевеет относительно других мировых валют-PRO Энергетику (18+)3000 рублей за 1 кВт мощности - в Мурманской области принято решение установить минимальный размер тарифа за технологическое присоединение к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика