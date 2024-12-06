На Кубке губернатора Мурманской области определились участники финального этапа турнира по баскетболу

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялись соревнования по баскетболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов в зонах «Север» и «Запад». В турнире приняли участие команды юношей и девушек из Мурманска, Колы, Североморска, Полярного и Заполярного, которые сыграли по групповой системе.

В зоне «Север» у юношей победителем стала команда, представляющая Кольскую среднюю общеобразовательную школу. Второе место заняли учащиеся гимназии №9 из Мурманска. На третьей строчке – североморские баскетболисты из средней общеобразовательной школы №10. В первенстве среди девушек лучшими стали баскетболистки мурманской средней общеобразовательной школы №41. «Серебро» соревнований досталось коллективу Кольской средней общеобразовательной школы, а «бронза» – североморскому лицею №1.

Победителем баскетбольного турнира в зоне «Запад» среди юношей стали учащиеся гимназии из Полярного, а второе место заняла команда средней общеобразовательной школы №19 из Заполярного. В финальный этап соревнований также автоматически попала команда девушек из средней общеобразовательной школы №7 посёлка Корзуново.

Таким образом, в финальном турнире Кубка губернатора Мурманской области по баскетболу среди юношей сыграют команды из Кировска, Кандалакши, Полярного и Колы, а среди девушек – из Апатитов, Полярных Зорь, Мурманска и Корзуново. Игры заключительного этапа состоятся 7 декабря в Коле.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие идёт в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме баскетбола юные северяне состязаются в волейболе, компьютерном спорте и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/