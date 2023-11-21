На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражено три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ

Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 20 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Загоруйковка Харьковской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Куриловка, Подолы, Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Также, нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Васюковка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Пески Донецкой Народной Республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

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