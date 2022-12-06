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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 09:00

На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населённого пункта Табаевка Харьковской области - уничтожены 65 украинских военнослужащих

Кроме того, в районе населённого пункта Райгородка Луганской Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 5 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населённого пункта Табаевка Харьковской области. Уничтожены 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении решительными действиями российских войск сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Райгородка Луганской Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожены более 70-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах населённых пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, Тоненькое, Торское, Ивано-Дарьевка, Водяное Донецкой Народной Республики, а также 72-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193-х районах.

В районах населённых пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.

В районе населённого пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населённого пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населённого пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Юрьевка сбит в воздухе самолёт Су-25 воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой Народной Республики сбит украинский МиГ-29.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбиты два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Вишневое, Кирилловка, Степное Донецкой Народной Республики, Красноселовка и Токмак Запорожской области.

Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Новолуганское Донецкой Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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