На Донецком направлении в районе населённого пункта Спорное Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено две атаки противника. В ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 26 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В течение прошедших суток вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено две атаки противника. В ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении в районе населённого пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Мирное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».

В районе населённого пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражено 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.

В районе населённого пункта Ивановка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Новояковлевка Запорожской области поражён пункт ремонта и восстановления вооружения военной, и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Приволье, Рубежное, Залиман, Белогоровка Луганской Народной Республики, Владимировка, Спорное Донецкой Народной Республики, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, а также Пролетарка Херсонской области».

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