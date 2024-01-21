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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.24 09:00

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки российских войск активными действиями и огнём артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ

Ударами артиллерии на Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 22, 28 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр ДНР. Противник потерял убитыми и раненными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 20 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22, 28 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и раненными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнемётными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции «IRIS-T» производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд «HIMARS».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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