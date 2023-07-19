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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.23 09:00

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки российских войск продвинулись до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину

В ходе боевых действий на Донецком направлении потери противника составили до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы «МСТА-Б», а также орудия Д-20 и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 18 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражены двенадцать атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Ступочки, Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ. В районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы «МСТА-Б», а также орудия Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской Народной Республики. Также, в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ.

В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данном направлении уничтожены до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. В районах населённых пунктов Владимировка и Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три атака противника.

На Запорожском направлении слаженными действиями российских подразделений отражено три атаки противника в районе населённого пункта Новоданиловка Запорожской области. В районах населённых пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица «МСТА-Б», а также пушка Д-44.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы «МСТА-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Таволжанка, Жовтневое Харьковской области, Новодружеск, Берестовое, Залиман Луганской Народной Республики, Красная Гора, Подгородное Донецкой Народной Республики, Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное Запорожской области и Геройское Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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