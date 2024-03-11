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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 09:00

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

На Авдеевском направлении отражено две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Орловка и Тоненькое ДНР. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 10 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Отражено три контратаки подразделений 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили более 110 военнослужащих, два танка и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Спорное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр», действуя активно и слаженно, заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражено две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» слаженными действиями нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 136-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Приволье, Кременная Луганской Народной Республики, Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное, Марьяновка Донецкой Народной Республики, Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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