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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.23 09:00

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск РФ в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю фронта

На Донецком направлении потери противника составили более 215 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD». Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 8 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD». Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражено пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. За сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Акация», боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоегоровка Харьковской области. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Серебрянка и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделениями российской группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Кроме того, в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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