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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.24 09:00

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ

На Донецком направлении за сутки противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня М270 «MLRS» производства США, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также два склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 25 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. В районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики отражены три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районах населённых пунктов Красное и Клещеевка Донецкой Народной Республики ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня М270 «MLRS» производства США, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также два склада с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица «Гиацинт-Б», а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 109-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и одна тактическая ракета «Точка-У». Кроме того, уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Белогоровка Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Токаревка, Таволжанка Харьковской области, Саги Херсонской области, Вербовое, Ульяновка и Токмак Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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