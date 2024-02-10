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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.24 09:00

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск России отразили пять атак штурмовых групп нацгвардии Украины

На Донецком направлении противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Также поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 9 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, а также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ. Противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Также поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Тягинка и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожено две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малорязанцево, Житловка Луганской Народной Республики, Марьинка, Володино Донецкой Народной Республики, Копани, Любимовка и Новофедоровка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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