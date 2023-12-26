Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 25 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отражено три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе севернее населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Bradley», два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шумы Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Каменское и Гуляйполе Запорожской области. Суточные потери противника на данном направлении составили до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и два орудия Д-30.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов «HIMARS». Кроме того, уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Площанка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка и Брилевка Херсонской области».

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