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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.23 09:00

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск РФ отражено девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ

Общие потери противника на Донецком направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 30 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Григоровка и Кирово Донецкой Народной Республики. Суточные потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и три пикапа.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 105-й и 118-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области, Новомихайловка, Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, а также пушку «Гиацинт-Б».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля. Поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также пушка «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ.

В районах населённых пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда «HIMARS». Также уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Старомлыновка, Новолуганское, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чапаевка, Очеретоватое Запорожской области, Крынки, Пролетарка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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