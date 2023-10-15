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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.23 09:00

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск России отражено семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ

Потери противника на Донецком направлении составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Министерство обороны Российской Федерации 14 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. В районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.  Потери противника за сутки составили до 215 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Никольское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. В результате огневого поражения уничтожены более 35 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица «МСТА-Б» и орудие М119 производства США.

На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Берислав Херсонской области. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Нырково Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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