На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск России заняты более выгодные рубежи и позиции

За прошедшую неделю на Донецком направлении противник потерял более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 13 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 7 по 13 октября 2023 года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества; цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

В результате ударов уничтожены: склад хранения катеров типа «Willard» производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

На Купянском направлении в течение недели подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 46 атак противника в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 830 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. В районе города Волчанск и населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Краснолиманском направлении противник силами 5-й бригады нацгвардии, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. В результате грамотных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в течение недели отражено 22 атаки штурмовых подразделений ВСУ. Общие потери противника составили более 895 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня «Vampire» чешского производства.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак украинских подразделений в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка и Водяное Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении противник потерял более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника. Также пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательные групп. За истекший период потери противника составили свыше 1285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражено четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили более 385 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 53 автомобиля. Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за истекший период поражены: штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» в районе населённого пункта Пересечное Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе населённого пункта Маловарваровка Николаевской области. Кроме того, уничтожены: склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилуки Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области.

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Средствами ПВО в течение недели перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб «JDAM», 12 противорадиолокационных ракет «HARM» и две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожено 218 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолётов, 250 вертолётов, 7790 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12546 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6753 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 14143 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil