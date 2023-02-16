На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 0 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Двуречная и Котляровка Харьковской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30.

Также в районе населённого пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и установка РСЗО «Град».

На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новоселка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожено самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка Луганской Народной Республики».

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