На Купянском направлении уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наёмниками, в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.

Министерство обороны Российской Федерации 14 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Ккземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесённого огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наёмниками, в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.

На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнём артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Новоселка Донецкой Народной Республики.

Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено три пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

В районах населённых пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населённого пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе города Харьков уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Меловатка Луганской Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil