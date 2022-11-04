Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населённых пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120-ти ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Министерства обороны Российской Федерации 3 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Воруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наёмников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены.

В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожены более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».

На Красно-Лиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населённых пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии, противник отброшен на исходные позиции.

Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населённых пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120-ти ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населённых пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск.

Огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населённых пунктов Водяное и Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожены около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области.

В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции. Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня «ГРАД» в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США.

В районе населённого пункта Висунск Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Костырка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка Херсонской области, Епифановка Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой Народной Республики.

Также, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, Грузско-Ломовка и Свободное Донецкой Народной Республики».

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3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Фото и видео: https://vk.com/mil