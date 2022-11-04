+8,1%: ФАС подготовила приказ об индексации тарифов на проезд в поездах с 1 января 2023 годаВ Мурманской области определены сроки закрытия навигации маломерных судов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.11.22 09:00

На Купянском направлении уничтожены более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины

Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населённых пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120-ти ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Министерства обороны Российской Федерации 3 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Воруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наёмников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены.

В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожены более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».

На Красно-Лиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населённых пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии, противник отброшен на исходные позиции.

Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населённых пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120-ти ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населённых пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск.

Огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населённых пунктов Водяное и Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожены около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области.

В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции. Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня «ГРАД» в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США.

В районе населённого пункта Висунск Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Костырка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка Херсонской области, Епифановка Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой Народной Республики.

Также, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, Грузско-Ломовка и Свободное Донецкой Народной Республики».

* * *

3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

  

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30«Танки». Художественный фильм (12+)22:40«In Vivo». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Доверия к «чёрной пятнице» всё меньше. Самые востребованные товары на распродаже — одежда и бытовая техника-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 48 копеек, евро теряет 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика