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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.22 09:00

На Купянском направлении уничтожены более 160 боевиков ВСУ, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате нанесения поражения уничтожены до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 26 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. Активными действиями российских войск, огнём артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжёлых огнемётных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожены более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и пять пикапов.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате нанесения поражения уничтожены до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено два пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики и Константиновка Запорожской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177-ми районах.

В районе населённого пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Егоровка, Зеленый Гай, Павловка, Никольское, Завитне Бажання, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Полтава Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.

Кроме того, сбито в воздухе 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка, Никольское Херсонской области и Новоникольское Луганской Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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