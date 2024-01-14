На Купянском направлении в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ

На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 13 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вчера утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Krab» и артиллерийскую систему М777 производства США. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожены более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30.

На Донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Жеребянки Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожены до 40 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131-м районе.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Берестовое, Георгиевка, Горловка Донецкой Народной Республики, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Фото и видео: https://vk.com/mil