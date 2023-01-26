На Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ

На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 00 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Также, в районах населённых пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ «Panzerhaubitze 2000».

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Стельмаховка ЛНР, Серебрянка и Ямполовка ДНР. Уничтожены свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре самоходные гаубицы: «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, «Krab» производства Польши, а также «Мста-С» и «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа Донецкой Народной Республики. Также в районах населённых пунктов Разлив и Константиновка ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в районе населённого пункта Днепряны Херсонской области огнём артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра. Также в районе населённого пункта Николаевка Херсонской области ударами авиации и огнём артиллерии российских войск поражены резервы противника на правом берегу Днепра до ротной тактической группы. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка ДНР. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Пологи и Тарасовка Запорожской области».

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