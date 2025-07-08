На курсах гражданской обороны и защиты от ЧС слушатели успешно справились с итоговой работой

В Апатитах 7 июля на курсах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» завершилось обучение по дополнительной профессиональной программе «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по категории «Руководители организаций».

В период с 30 июня по 7 июля группой слушателей была усвоена законодательная база в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, рассмотрены правила планирования мероприятий по ГО и ЧС, требования пожарной безопасности, задачи и ответственность руководителей организаций в области гражданской обороны и их действия при возникновении чрезвычайных ситуаций, рассмотрены методы прогнозирования, и условия устойчивости функционирования организаций в условиях военного времени и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По завершению курса группой слушателей, в количестве трёх человек, была написана итоговая работа, с которой все успешно справились.

Преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности курсов ГО и ЧС Жучковой Еленой Валерьевной были выданы удостоверения о повышении квалификации.

Фото предоставлено МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты»: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/528317/#&gid=1&pid=1