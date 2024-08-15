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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 09:30

На Курском направлении 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен

За сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортёр «Страйкер», 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и 122 мм гаубицу Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 14 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «активными действиями подразделений группировки войск «Север», ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнм артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.

В районе Мартыновки обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах.

Отражено шесть атак подразделений 115 механизированной, 80 и 82 десантно-штурмовых бригад в направлении населённых пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное.

Нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники 22, 61 механизированных, 92 штурмовой и 1 президентской бригад ВСУ в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.

Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населённых пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортёр «Страйкер», 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и 122 мм гаубицу Д-30. 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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