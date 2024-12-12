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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.24 09:30

На Курском направлении подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, семь автомобилей и шесть миномётов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 11 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово, а также нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Кругленькое, Мирный, Нижний Клин, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка и Журавка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, семь автомобилей и шесть миномётов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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