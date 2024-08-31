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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.24 09:30

На Курском направлении продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 30 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное.

Сорваны попытки проведения атак в направлении населённых пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька. Потери противника составили: до 40 человек убитыми и ранеными, три боевых бронированных машины и два автомобиля.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов: Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь. Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж.

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО «HIMARS» и одну «MLRS», пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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