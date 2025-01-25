За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, из них один танк «Abrams» производства США, три бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномёта, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Богдановка, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, 1-Й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

Артиллеристы отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Бурятии продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ, оказывая поддержку штурмовым подразделениям ВДВ, выдавливающих противника из курского приграничья. С помощью беспилотного летательного аппарата разведчики обнаружили в полуразрушенном здании оборудованный опорный пункт с пехотой ВСУ. Для его уничтожения было принято решение применить расчёт «кочующего» 122-мм орудия Д-30 гаубичного артиллерийского дивизиона отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ.

После получения координат целей, командир гаубичной артиллерийской батареи вычислил исходные данные для стрельбы и передал их на орудие. Беглым огнём с корректировкой артиллеристы ВДВ выполнили огневую задачу, уничтожив опорный пункт ВСУ. Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают высокую степень поражения и безопасность личного состава артиллерийского подразделения ВДВ.

Артиллеристы-десантники регулярно поддерживают штурмовые группы ВДВ, осуществляя артиллерийскую подготовку и артиллерийскую поддержку штурмующих подразделений десантников.

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, из них один танк «Abrams» производства США, три бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномёта, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортёра, 1613 боевых бронированных машин, 1602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 99 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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