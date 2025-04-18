За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей, три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 17 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей, три артиллерийских орудия.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil