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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 11:30

На «КвантоАрктике» представили макет Мурманского морского торгового порта и поблагодарили портовиков за участие в развитии детского технического творчества

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском областном центре дополнительного образования детей и юношества «Лапландия» прошла торжественная церемония подведения итогов конкурса научных и инженерных проектов «КвантоАрктика».

В этом году он проходил со 2 по 12 мая. Как сообщили организаторы, в его рамках 196 кванторианцев представили 95 проектов в области IT-технологий, робототехники, биологии/экологии, промышленного дизайна, а также в области высоких технологий. В течение нескольких месяцев участники работали над кейсами от наставников и предприятий-партнеров и в рамках конкурса представили результаты своих работ жюри – наставникам и специалистам технопарка, а также приглашенным экспертам от предприятий-партнеров, в числе которых были и представители АО «ММТП». Одним из заметных событий форума стала презентация макета Мурманского морского торгового порта, над которым кванторианцы трудились несколько лет.

«Наше сотрудничество с региональным Детским технопарком «Кванториум» продолжается на протяжение многих лет. Оно носит разноплановый характер и включает самые разные форматы: поддержку конкретных проектов, экскурсии на предприятие, участие в образовательном процессе, содействие в проведении форумов и конференций. Эта системная работа приносит свои плоды – и у ребят, и у предприятия расширяется спектр возможностей для развития и движения вперед», - отметила начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

В рамках торжественной церемонии коллективу АО «Мурманский морской торговый порт» было вручено Благодарственное письмо министра образования и науки региона за значительный вклад в развитие детского технического творчества в Мурманской области.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251729%2Fwall-149919532_3198

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