На квотируемые рабочие места в подведомственные региональному Минздраву медорганизации уже трудоустроено 56 врачей

Для снижения уровня дефицита медицинских кадров внесены изменения в распределение квоты (количества рабочих мест медицинских работников) по медицинским организациям, подведомственным региональному Минздраву; при трудоустройстве на которые осуществляются единовременные компенсационные выплаты и ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Постановлением предусмотрено перераспределение 79 квотированных рабочих мест врачей с учётом потребностей медицинских организаций, а также увеличение квотированных рабочих мест фельдшеров с 7 до 13.

Дополнительные квотируемые рабочие места были добавлены Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, Мурманскому областному клиническому многопрофильному центру, Апатитско-Кировской и Оленегорской ЦГБ, а также Мончегорской и Кандалакшской ЦРБ.

В настоящее время в регион привлечены и уже трудоустроены 56 врачей, ещё 23 врача будут трудоустроены в августе 2022 года, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.