На льду арены «Метеор» в течение 10 дней с юными фигуристами из Мурманска будут работать московские тренеры

Основной упор в тренировочном процессе будет сделан на интенсивность занятий, а также отработку новых элементов и упражнений.

– Фигурное катание – традиционно один из самых популярных в нашей стране видов спорта. После громкого успеха нашей сборной на последней Олимпиаде в Пекине интерес к фигурному катанию снова возрос, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Уверен, заполярным фигуристам новый опыт поможет в достижении значимых спортивных успехов.

Среди приглашённых тренеров стоит выделить Алёну Канышеву – кандидата в мастера спорта, члена юниорской сборной России, бронзовую призёрку финала Гран-при среди юниоров. Из-за травмы Алёна была вынуждена оставить большой спорт, но теперь с радостью делится опытом с подрастающим поколением спортсменов.

В тренировочном процессе принимает участие судья всероссийской категории, который даст профессиональные советы по устранению ошибок и недочётов. Это пригодится для подготовки юных мурманчан к соревнованиям.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22450&page=1