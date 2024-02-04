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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.24 17:00

На «Лёд надежды нашей» вышли 150 конькобежцев

3 февраля в Мурманске, как и в некоторых других городах страны, прошли Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». 

На Центральном стадионе Мурманска на лёд вышли 150 участников, которые были разделены на шесть возрастных групп. Дистанция варьировалась от 50 до 100 метров.

На территории Мурманской области основной старт состоялся в Оленегорске. 

Организаторы — Министерство спорта Российской Федерации, Союз конькобежцев России, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Напомним, Мурманская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Всей семьей», приуроченному к Году семьи. Принять участие в проекте может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей, выполнять несложные задания всей семьей и выкладывать фотографии в своих аккаунтах с хештегами: #всейсемьей #всейсемьей51.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26639&page=1

 

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