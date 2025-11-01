На Ледокольном проезде в Мурманске приведена в порядок схема парковки автомашин

По поручению губернатора Мурманской области, данному по итогам встречи с жителями Первомайского округа, дорожные знаки «Стоянка запрещена по чётным числам месяца» и «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» на Ледокольном проезде заменены сотрудниками городского Управления дорожного хозяйства на знаки «Стоянка запрещена».

Как отмечает администрация города Мурманска, таким образом внесена ясность в условия парковки для мурманчан. Водителям теперь не нужно специально выходить в 21.00 и переставлять машину на другую сторону улицы, чтобы не быть оштрафованными.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31183&page=1