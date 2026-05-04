На Ледовой арене Северного флота в Североморске состоялось открытие детского турнира по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне

Торжественную церемонию открытия турнира и символическое вбрасывание шайбы провели заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев и глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Алексей Членов.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в турнире принимают участие 7 команд. В состав команды «Северный флот» входят дети военнослужащих и гражданского персонала, а также жителей города Североморска, юные спортсмены команд «Ледокол» и «КСШОР» из города Мурманска, команда «Горняк» из города Оленегорска Мурманской области, команды «Школа хоккея Сергея Фёдорова» из городов Кировск и Апатиты, а также команда «Ястребы» из города Дудинка Красноярского края.

Напомним, в прошлом году чемпионами турнира стала команда «Ястребы», второе место заняла команда «КСШОР», а третье – «Северный флот».

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457278257%2Fwall-101918803_48445