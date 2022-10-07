На Ленинградском вокзале Москвы презентовали специальный поезд для новогоднего путешествия Деда Мороза

В этом составе представлена передвижная резиденция Деда Мороза, лавка, ресторан, в общей сложности 19 вагонов. Среди них есть специальный вагон, в котором Дед Мороз сможет приветствовать ребят даже на технических коротких остановках.

Как сообщает «Российская газета», поезд проследует через всю Россию, даже в самых отдаленных уголках страны дети смогут увидеть настоящего новогоднего волшебника.

Поезд отравится из Великого Устюга 22 октября, проследует до самой крайней восточной точки наших железных дорог - до станции Тихоокеанская. Затем Дед Мороз на поезде вернется обратно.

Путешествие продлится 85 дней, за это время поезд проедет 33 тысячи километров, предусмотрено посещение более 100 городов.

Фото: https://rg.ru/photo/2022/10/07/60e95fb0fa4d44d.html