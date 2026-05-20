На «Лесной» дороге начался ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт отдельных участков региональной дороги «Лесная». Общая протяжённость ремонта составит 13 км.

В настоящее время ведутся подготовительные мероприятия. Подрядчик уже завершил организацию дорожного движения: установлены временные знаки и информационные щиты, выполнено закрепление трассы на местности. Идёт вырубка дикорастущего кустарника, после чего начнутся основные работы — фрезерование существующего покрытия. Ремонт проводится на одной половине проезжей части, в то время как по другой организовано регулярное движение транспорта.

В ходе работ подрядчик обновит асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины, расчистит придорожную территорию от кустарников и деревьев, а также нанесёт новую разметку. Эти меры направлены на повышение безопасности движения, улучшение видимости и предотвращение аварийных ситуаций, в том числе из-за выхода диких животных на проезжую часть.

«Лесная» — важная автодорога Оленегорского округа Мурманской области. Она выполняет функцию дублёра трассы Оленегорск — Ловозеро, обеспечивая жителям и туристам альтернативный маршрут.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, дорога также значима для развития регионального туризма и является ключевым маршрутом для путешественников и экскурсионных групп, так как ведёт к уникальным природным объектам Ловозерских тундр, включая Сейдозеро — священное место саамов и одну из главных достопримечательностей Русского Севера. Вдоль трассы расположены саамская деревня, живописные озёра и заказники.

